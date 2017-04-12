Sony’den otonom otomobillere destek

Sony’nin HDR destekli kamerası otonom otomobillerin karaklıkta görmesine yardımcı oluyor.

Tesla’nın son zamanlarda gösterdiği gibi, video kameralar otonom otomobillerde, uyarı işaretlerini, taşıtları ve yayaları izlerken radar ve LiDAR teknolojileri kadar önemli rol oynayabiliyor. Bununla birlikte, çoğu otonom otomobil karanlık koşullar, titreyen LED ışık kaynakları veya güneşli bir günde bir tünele ani bir giriş gibi zorlu ışık koşullarının üstesinden gelemiyor.

Bu noktada Sony’nin otomotiv sektörüne yönelik geliştirdiği kamera sensörü devreye giriyor. Yüksek duyarlılığı, HDR ve titreme önleyici özellikleriyle otonom otomobillere idealden daha düşük ortam koşullarında yardımcı olmak için özel olarak tasarlanan kameralardan biri olarak dikkat çekiyor.

Tünellerin giriş ve çıkışlarında ışıklandırma arasındaki büyük farklılıklar nedeniyle kameralar problem yaşarken, Sony aşağıdaki videoda gösterdiği gibi sıradan bir kamerayla kıyaslandığında ciddi performans farkı sunuyor.

Sony özel kamerasında yer alan 2.45 megapiksel sensör sayesinde dolunay gecesinde ışıksız ortamda bir taşıt bile net bir şekilde algılanabiliyor. Otonom araçların yol işaretlerini veya yayaları görmesine yardımcı olan 0,1 lux’luk ışık hassasiyeti sunuyor. Ayrıca 120dB HDR hassasiyetiyle, tünellerde veya şehiriçi gece sürüşü için yeterince geniş açı sunuyor.

Sony, kamerasıyla otomotiv sektörünün güvenilirlik ve güvenlik standartlarını yerine getirdiğini söyledi. Sony, yeni sensörleri Mayıs ayında denemeye başlayacaklarını; 2018’in Mart ayında satışa sunulacağını söyledi.