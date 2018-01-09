Sony yeni nesil 4K Projektörü’nü tanıttı

CES 2018’de birbirinden iddialı ürünler tanıtan Sony, OLED TV’lere kıyasla fark yaratan projektörünü duyurdu.

Sony’nin LSPX-A1 isimli 4K projektörü duvardan sadece 9.6 inç uzaklıktan yerleştirilmesiyle harika görüntüler sunuyor. 4K görüntüyü 3 metre boyutunda herhangi bir bozulma olmadan yansıtabilen projektör, 2500 lümen parlaklık ile kullanıcılara en parlak ve en net görüntüleri sunmayı başarıyor.

Bir sehpa görünümüzde olan LSPX-A1’in yan taraflarında oldukça başarılı bir ses sistemi de barındırıyor. Alt kısmında bir ahşap raf, alüminyum çerçeve ve mermer tavan sayesinde evlere güzel bir görünüm sağlayabilen projektörün kabloları gizleyebilmesi sayesinde eve ayrı bir düzen de katıyor.

Sony, LSPX-A1 için 30.000 dolar gibi oldukça yüksek bir satış fiyatı belirleyerek ürünün kalitesini de göz önüne seriyor.