Sony PlayStation VR pazarın lideri

Araştırma şirketi Canalys’e göre bu sene sonuna kadar toplam iki milyon VR başlık seti satılacak.

Bu sene hayatımıza yoğun şekilde ve farklı ürünler ile giren sanal gerçeklik, bilgisayarlar ve mobil cihazlar gibi yeni bir kategorisi olarak ortaya çıkıyor ve her geçen gün VR başlık satışları artıyor.

Araştırma şirketi Canalys’e göre Sony PlayStation VR daha pahalı HTC Vive ve Oculus Rift’i pazar payı açısından yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan yıl sonuna kadar satılacak toplam VR başlık sayısının iki milyona ulaşması bekleniyor. Geçen yıl emekleme döneminde olan bir pazar için bu oldukça hızlı bir büyüme.

Canalys’in tahminleri sadece başa giyilebilen modelleri içeriyor. Bu araştırmaya mobil telefonların VR olarak kullanılmasını sağlayan Google’ın Daydream View veya Samsung Gear VR gibi çözümler dahil değil.

Canalys’e göre gelecek yıl dahili ekranlara sahip VR başlık seti satışları 5 milyondan fazla olacak. 2018’de bu sayısı yaklaşık 10 milyona, 2019’da ise 15 milyona ulaşacak.

Üst düzey PC üreticileri Dell, Acer, HP, Lenovo ve Asus ise Windows’un Holografik platformuna dayalı VR setleri yapacak. Bu cihazlar başarılı bir şekilde, şu an 3.000 dolara satılan, Microsoft HoloLens’in klonları olacak. Bir Çinli şirket olan 3Glasses, önümüzdeki yılın ilk yarısında 499 dolarlık Windows HoloLens tabanlı bir VR kulaklık seti satışa sunacağını da açıkladı.

Şimdilik Sony PlayStation VR seti, sevkiyat gecikmelerine rağmen, pazarda lider konumda. Canalys, PlayStation 4 oyun konsollarıyla kullanılmak üzere 800.000 adet PlayStation VR setinin yıl sonuna kadar sevk edileceğini tahmin ediyor. Henüz Ekim ayında piyasaya sürülen bir cihaz için bu çok büyük bir başarı. Set şu anda 399.99 dolar fiyatla satılıyor ve Ocak ayı içinde Türkiye’de de satışa sunulacak. Türkiye fiyatı henüz bilinmiyor ancak dolar kurundan kaynaklı değişiklikler gerçekleşmez ise 1.500 TL altında olmasını bekliyoruz. Pazaın diğer iki önemli oyuncusu Oculus Rift 599 dolar ve HTC Vive ise 799 dolara satılıyor. PlayStation VR her ikisinden daha ucuz bir ürün.

Canalys yıl sonu itibariyle, Oculus Rift satışlarının 400.000 ve HTC Vive satışlarının 500.000 olacağını tahmin ediyor. pazarın geri kalan kısmı ise büyük oranda Deepoon, Idealens ve ANTVR gibi Çinli şirketlerin yerel pazardaki payları ile tamamlanıyor.

Elbette sanal gerçekliğin oyun ve eğlencenin ötesinde bir kullanım alanı var ve bu heyecanlı alan her geçen yıl daha fazla hayatımıza girecek.