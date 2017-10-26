Sony akıllı hoparlörünü duyurdu

Pek çok teknoloji devinin akıllı hoparlör piyasasına girmesinin ardından Sony de bu sektöre Xperia Hello isimli akıllı hoparlörüyle giriş yapıyor.

Sony’nin ilk olarak MWC 2016 etkinliğinde görücüye sunduğu ve Xperia Agent adı altında tanıtılan hoparlörde Sony’nin robotik teknolojileri ve Sony Agent aldılama teknolojileri bir araya geliyor. Orta kısmında 4.6 inç büyüklüğünde dokunmatik bir ekran ile gelen Xperia Hello ile yapılan arama sonuçları, hava durumu, gönderilen mesajlar ve videolar bu ekran üzerinden görülecek.

Android işletim sistemiyle çalışacak Xperia Hello’nun üst kısmında küre biçiminde bir kamera modülü bulunuyor. Yüz tanıma sistemi bulunan kamera modülünde sese de duyarlı olarak geliyor. 340 derece dönüş yapma imkanı sunan kamera, kullanıcının kendisine seslenmesi halinde seslenilen tarafa doğru dönebiliyor.

16 Kasım’dan itibaren Japonya’da satışa sunulacak olan Xperia Hello, 1315 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Xperia Hello’nun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.