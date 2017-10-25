Sony a7R III tanıtıldı

Sony’nin iki sene önce tanıttığı başarılı kamerası a7R II’nin yeni sürümü a7R III’ü tanıttı.

A9’un temelleri üzerine geliştirilen a7 III, daha iyi netleme ve 10 FPS çekim yapma imkanı sunuyor. A7R II ile benzer bir tasarım ile gelen a7R III’te odak noktası seçim tuşu, AF-açma tuşu ve çift SD kart girişi bulunuyor. Sony a7R II modeline kıyasla daha iyi bir pil ömrü sunan a7R III, tamamen dolu bir batarya ile 650 kare çekime imkanı sunuyor. Geliştirilmiş BIONZ X işlemcisiyle daha fazla veriyi daha hızlı işleme imkanı sunan a7R III, Sony’ye göre 15 durak dinamik aralık ve 14 bit RAW sunuyor. Tam kare sensörlü makinede düşük ışık hassasiyeti 102.400 ISO’ya kadar çıkabiliyor.

5 eksenli görüntü sabitleme özelliğiyle gelen a7R III ile çekilen fotoğraf ve videolarda titreşimi azaltmak için 399 odak nokta sayısı yer alıyor. Arka tarafında 3 inç büyüklüğünde dokunmatik ve hareketli ekran kullanılan makinede 3,68 milyon çözünürlüğünde bir elektronik vizörden faydalanılıyor. MPEG-4, AVCHD ve XAVC S formatlarında video kaydı yapılabilen a7R III ile 4K video kayıt imkanı da bulunuyor.

120 FPS Full HD video kayıt yapılabilen a7R III, kırpma modunda 5176 x 2924 piksel çözünürlüğünde çekimler gerçekleştiriliyor. Sony a7R III, 3.199 dolardan başlayan fiyatlarla Kasım ayının sonundan itibaren satışa sunulacak.