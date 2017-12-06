Snapdragon 845 resmen duyuruldu

Qualcomm tarafından gerçekleştirilen Snapdragon Tech Summit etkinliğinde Snapdragon 835’i takip edecek Snapdragon 845 tanıtıldı.

Snapdragon 835’te olduğu gibi Snapdragon 845 de 10nm üretim teknolojisiyle Samsung tarafından üretilecek. Önümüzdeki yılın 2. çeyreğinde piyasaya sürülmesi öngörülen işlemci, ARM tabanlı yeni Windows 10 modellerine de destek verecek. Performans açısından Snapdragon 845’in Snapdragon 835’e kıyasla daha yüksek bir tek çekirdek performansı sergileyeceği biliniyor.

Bu gelişmeyle birlikte gelişmiş bir grafik işlemcisi ve dahili modem ile karşımıza çıkan Snapdragon 845’te yer alan X20 LTE modem ile 150 Mbps hızında yükleme ve şebekeye bağlı olarak 1.2 Ghz’e kadar indirme hızı sunuluyor. Hatırlatmak gerekirse Snapdragon 835’te 845’te olduğu gibi 150 Mbps yükleme hızıyla gelirken,yükleme hızı olarak 1 Ghz hızında geliyordu.

Bütün detayları tam olarak netleşmeyen Snapdragon 845 hakkında edinilen bilgileri sunmaya devam edeceğiz.