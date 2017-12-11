Snapdragon 845 karma gerçekliğe uyumlu hale gelecek

Qualcomm’un geçtiğimiz hafta tanıttığı Snapdragon 845 işlemcisi amiral gemisi akıllı telefonların yanında karma gerçeklik cihazlarında da kullanılabilinecek.

İşlemcide yer alan Adreno 630 GPU’nun desteklediği duvar çarpışma tespiti özelliğiyle sanal gerçeklik başlığı kullanıcıları için dikkat çekiyor. Snapdragon 835’e kıyasla yüzde 30 daha düşük güç tüketimi yapan Snapdragon 845’te bulunan üçüncü nesil yapay zeka platformu sayesinde kullanıcılar hareket ederken sahne ve nesne tanıma ayrıcalığına da erişecek.

Qualcomm, bu işlemciyi NetEase Games’İn oyun motoru Messiah’a uyumlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. NetEase Games, Qualcomm ile gerçekleştirdiği işbirliği sayesinde oyunculara sıra dışı oyunların ve üst düzey oyun deneyimlerinin daha mümkün hale geleceğine inanıyor.

Qualcomm ve NetEase Games, Khronos’un Vulcan grafik motoruyla yoğun grafik işlemcilerinin bir bölümünü CPU’ya yönlendirmesiyle grafik işlemcinin görevinin azalırken, güç tüketimi ve aşırı ısınma gibi sorunların da rastlanma olasılığının düşürüyor.