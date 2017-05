Snapchat’te drone dönemi

Snapchat’in yaratıcısı Snap Inc. satın aldığı drone üreticisiyle kullanıcıların dronelar ile Snap paylaşılmasını sağlayabilir.

Snap Inc., donanımla ilgili ilginç fikirlere sahip gibi görünüyor. Geçen yıl piyasaya sürdüğü Spectacles isimli akıllı gözlükler, diğer giyilebilir teknolojilerden farklı olarak partiler için harika bir teknolojik üründü. Ve şimdi, Snap Inc., Ctrl Me Robotics adı altında bir drone üreticisi şirketi satın aldı.

Los Angeles’ta bulunan şirket, kapanmanın eşiğindeydi. Şirket kapanmak yerine Snap Inc. ile 1 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Satın alınmadan önce üçüncü parti droneları modifiye etmekle uğraşan Ctrl Me Robotics’in kurucusu Simon Saito Nielsen ve ekibi, şirket ile birlikte ekipmanlarını da alarak Snap Inc.’e geçecekler.

Havadan ve drone ile yapılan çekimler ve videolar, sosyal ağlarda çok popüler ve Snap Inc., Snapchat’i gökyüzüne yükselterek aynı anda çekici bir ürüne yatırım yapmayı düşünüyor olabilir. Dronelar şu an akıllı gözlüklerden çok daha fazla üretilmesi ve uçan bir kameranın Snapchat kullanıcılarının peşinde olabileceği müthiş bir gelişme olabilir.

En kötü ihtimalle, Snap 10 saniyede kaybolan dronelar üretmeye de başlayabilir. Şaka bir yana bu anlaşmayla ilgili bilgi bulunmaması nedeniyle Snapchat’in nasıl bir drone entegrasyonu sağlayacağını zaman içinde göreceğiz.