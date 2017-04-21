Snapchat’tan ilginç satın alma

Snapchat, jeofiltrenin geleceğini sağlama almak için patentini satın aldı.

Mobli isimli İsrailli şirket 2012’de çekilen fotoğrafların konumuna göre filtre eklemenin patentini Snapchat kullanmaya başlamadan çok önce almıştı. Snapchat, kullanıcılarının jeofiltre konusunda herhangi bir sorun yaşamaması için bu patenti Mobli’den 7,7 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Jeofiltre ile Snapchat geçen yıl gerçekleştirdiği 400 milyon dolarlık cirosunun yüzde90’ını elde etmişti. Yapılan bu yatırım Snapchat ‘in geleceğini sağlama alan bir adım olarak görülebilir.

Mobli bu patent için daha önce Facebook ile konuşuyordu. Bazı kaynaklara göre sosyal medya devi bunu satın almak istiyordu. Bazı kaynaklar ise Mark Zuckerberg ve şirketinin Mobli hakkında hiçbir fikri olmadığını söyledi.

Her halükarda eğer Facebook bu anlaşmayı gerçekleştirseydi Snapchat için çok büyük bir problem olabilirdi. Bu anlaşmayla beraber çok sevilen jeofiltre Snapchat’in bir özelliği olarak kalmaya devam edecek.