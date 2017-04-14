Slack’e yeni bir hizmet geldi

Yeni durum özelliğiyle kullanıcılar meslektaşlarına mevcut durumlarını duyurabilecek.

Slack, geçtiğimiz gün duyurduğu özellik sayesinde kullanıcılarının iş arkadaşlarına ve kendi grubundaki diğer kişilere neler yaptığını daha kolay ifade etmesini sağlayacak. Önümüzdeki birkaç gün içinde mesajlaşma servisinin kullanıcılarına gelecek bu özellik, kullanıcıların profillerinde diğer kullanıcılara faaliyetleri hakkında bilgi veren bir mesaj ayarlamasına olanak tanıyacak.

Durumlar, Slack konuşma penceresinin içinde bulunan kullanıcı adının yanında gözükecek. Böylece kullanıcılar, farklı sohbet kanallarına ve kısa mesajlara kolayca geçebilecek. Yeni gelen özel durumlar, AOL Anında Mesajlaşma sistemi gibi eski mesajlaşma sistemlerini anımsatıyor. Bu özellik, kullanıcılar Slack içinde daha az aktif veya Slack’te çevrimdışı olunduğu zaman karşı taraftaki kullanıcılar için faydalı olabilir.

Slack’in masaüstü uygulamasında özel bir durum yaratmak için kullanıcıların pencerenin sol üst köşesinde alana tıklamasıyla ortaya çıkan “Bir Durum Oluştur”eçeneğini kullanarak durumlarını tanımlayabilecek. Mobil kullanıcılar ise uygulamanın sağ üst tarafında bulunan üç noktaya dokunarak “Durumu Düzenle” seçeneği ile durumlarını güncelleyebilecek.

Durumlar neler olabilir? Ne yazmak istiyorsanız elbette onlar. “Çay molasındayım”, “Cuma’ya gittim gelicem”, “Toplantıdayım”, “Uykuya ihtiyacım var” ve dilediğiniz diğer şeyler.

Slack API’si üzerinden uygulama geliştirenler ise yeni durum bildirimini uygulama ve servislerine entegre edebilecekler.