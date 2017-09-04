Siri’nin başına Craig Federighi geçti

Apple’ın sesli asistanı Siri, yazılım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Craig Federighi tarafından yönetilecek.

Apple’ın iPhone 4S lansmanında tanıttığı ve daha sonra sırasıyla iPad, Apple Watch, Apple TV ve Mac’lere de entegre edilen sesli asistan Siri, daha önce Apple’ın internet yazılım ve servislerinden sorumlu başkan yardımcısı Eddy Cue tarafından yönetiliyordu. Ancak gerçekleşen ufak bir görev değişikliğiyle Siri artık Craig Federichi tarafından yönetilecek.

Uzun zamandır Apple’ın Harita,Müzik, iTunes ve iCloud gibi servislerini yönetmesi sebebiyle oldukça meşgul olan Eddy Cue’nun orijinal video içerik geliştirme sürecinin de başında bulunuyor. Eddy Cue’nun Siri’yi Federighi’ye devretmesiyle 1 milyar dolarlık orijinal içerik için daha fazla vakit ayırabilecek.

Şu anda Apple’ın işletim sistemleri iOS ve macOS’i yöneten Federighi’nin Siri’nin geçmesiyle yeteneklerinin artabileceği düşünülüyor.