Shazam’a çevrimdışı kullanım imkanı getirildi

iOS cihazlarında çalışam Shazam uygulamaları çevrimdışı olarak kullanılabilinecek.

Apple’ın Shazam’ı 400 milyon dolar karşılığında satın almasının ardından ilk güncelleme kullanıma sunuldu. Çevrimdışı modu denemek isteyen kullanıcılar cihazlarının Uçak Modu’nu aktif hale getirmesinin ardından uygulamayı açıp büyük mavi butona dokunarak çalan şarkıyı dinletmesi yeterli olacak. Bu işlemin Shazam uygulamasının Shazam’larım kısmında kaydedildiğini açıklayan bir bildiri paylaşılacak.

Kullanıcılar,bu işlemin ardından uçak modunu kapatarak uygulamayı açtığında karşısına şarkı adı ortaya çıkacak. Bununla birlikte kullanıcılar, çevrimiçiylen uygulamanın şarkıyı göstermek istediğine dair bir bildiri de gelecek. Şu anda Apple Music ve iMessage uygulamalarıyla entegre olan Shazam’a Apple’ın büyük adımlar atması bekleniyor.