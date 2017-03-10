Sesli asistanların savaşı büyüyor

Akıllı telefonlar ile birlikte sunulanan sesli asistanların arasındaki rekabet de artmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta Google Assistant’ın Google Pixel modelleri dışındaki Android telefonlarda kullanıma sunulmasıyla birlikte Apple, Amazon, Microsoft’un ardından Google da elektronik asistanlar rekabetinde cephesini büyüttü.

Konuşmanızı anlayıp gelen sorulara cevaplar veren Siri sesli asistanlar arasındaki en yaşlı uygulama. Diğer sesli asistanlardan ayrı olarak 36 ülke için 21 dil desteği sağlıyor. Microsoft’un sesli asistanı Cortana, 13 ülke için 8 dil desteği sağlıyor. Bir süre sadece Pixel telefonlara özel olarak sunbulmasının ardından Android telefonlarda da kullanıma sunulan Google Assistant, 4 dil desteği sağlıyor. Amazon’un sesli asistanı Alexa, sadece İngilizce ve Almanca dil desteği veriyor.

Venturebeat’in haberine göre; Siri pek yakında Şangayca dil seçeneğini de sunacak. Google ve Amazon da sesli asistan hizmetlerine daha fazla dil seçeneği eklemeyi planladıklarını açıklamışlardı.

Geçtiğimiz yıl Siri’nin kurucularınının Samsung’a katılması ise rekabete yeni bir boyut katacak. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz.