SanDisk dünyanın en küçük 1 TB’lık USB-C flash sürücüsünü tanıttı

Şimdilik yalnızca bir prototip modeli olan bu modelin pek yakında satışa sunulması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas şehrinde gerçekleşen CES 2018’de yeni nesil TV, bilgisayar ve yenilikçi teknolojileri ürünleri arasında bulunan flash sürücülerindeki rekabet artarak devam ediyor. Sandisk, bu yıl dünyanın en küçük 1 TB büyüklüğündeki USB-C flash sürücüsünün prototip versiyonunu tanıttı.

En büyük flash sürücüsü olmamasıyla birlikte depolama alanı bilgisayarın yanında USB-C girişi bulunan Android işletim sistemli akıllı telefonlar ile kullanılıyor. Bu ürün şimdilik yalnızca bir prototip olması nedeniyle satış fiyatı ve tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. 1 TB’lık USB-C SSD modelinin 350 dolar civarında bir fiyat ile satışa sunulduğunu göz önünde bulundurursak SanDisk’İn bu modeli uygun fiyatlı olarak satışa sunması bekleniyor.