Sanal gerçeklik koltuğu aklınızı başınızdan alacak

Sadece VR gözlük takarak başınızı çevirmek sizi tatmin etmiyorsa, sizi özel VR koltuğuna alalım.

Tom Cruise serbest düşüş yaşayan bir uçakta tehlikeli bir görevdyken onu seyretmek bile yeterince heyecanlı olabiliyor ancak bir hareket simülatöründe bu hissi yaşamak sanal gerçekliğin sınırlarını çok farklı bir seviyeye taşıyor.

Sinematik VR için tasarlanmış tam hareketli bir koltuk Positron’s Voyager sayesinde bunu yapabilirsiniz. Yaklaşmakta olan Tom Cruise aksiyon filmi The Mummy için bir promosyon kapsamında South by Southwest’de bu yeni koltuklardan bir filo bulunuyor. Voyager yumurta şeklindeki bir pod sandalyesine benziyor ancak sıradan bir sinema koltuğundan çok uzak. Sizi o anda seyrettiğiniz sahneye sokmak için dönüyor, eğiliyor ve haptik geribildirim sağlıyor. Ama sadece burada durmuyor – Voyager, VR kulaklıklar ile eşleşecek şekilde tasarlandı. İçerik VR üzerinden görüntüleniyor ancak tüm hareket ve duygular koltuktan geliyor.

Yapılan demoda, The Mummy’den sahneler VR için özel olarak çekildi. Daha önce hiç sıfır ağırlıklı bir uçakta bulunmayanlar aradaki farkı anlamakta güçlük çekebilir. Voyager’ın yerçekimi manipülasyonu ile bedenininizi daha da ağırlaştırıyor ardından hızlı bir şekilde hafiflik hissi uyandırabiliyor. VR gözlükleri sayesinde Voyager sandalyesinin ne zaman hareket edeceği ve haptik motorunu ne zaman kullandığına dair hiçbir fikriniz olmuyor ve sandalye bir anda 360 derecelik bir açıda dönerek sizi şaşırtabiliyor.

Şimdilik sadece aşağıdaki tanıtım videosunu izleyebilirsiniz zira bu deneyim şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde sunuluyor.