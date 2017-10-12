Sanal Bebek Yeniden Satışa Sunuluyor

1997’de Bandai Namco tarafından geliştirilen sanal bebek yeniden satışa sunulacak.

Çocukluğunu 2000’li yılların başında geçirenlerin çoğu sanal bebek isimli küçük oyuncakları kullanmıştır. İlk olarak Japonya’da satışa sanal bebekler, daha sonra dünya çapına ulaşmayı başardı. Bütün dünyada 80 milyondan fazla satarak erişilmesi oldukça güç başarıya imza atan sanal bebeklerin kısa sürede satışa sunulan imitasyonları da satışa sunuldu.

Kullanıcılar, sanal bebekleri besleme,uyutma ve büyütmesiyle ilgileniyordu. Kullanıcıların sanal bebeklerle ilgilenmediği takdirde ölme ihtimali de bulunuyordu. Bu oyun sayesinde çocuklar sorumluluk duygusunu erken yaşta edinmesini de sağladı.

Bandai Namco, aradan geçen 20 senenin ardından sanal bebeklerin Kasım ayından itibaren ABD’de satışa sunulacağını açıkladı. 15 dolar ile satışa sunulacak sanal bebeklerin uluslararası pazara yayılması ise belirsizliğini koruyor.