Samsung’un Yapay Zekâ Teknolojisi Her Videoyu 8K’ya Dönüştürebilecek

Dünyanın ilk 8K Yapay Zekâ Teknolojisini tanıtan Samsung, makine öğrenmeye dayalı olan yapay zekâ teknolojisi sayesinde düşük çözünürlüklü görüntüleri otomatik olarak 8K resim kalitesine yükseltiyor.

Samsung’un yapay zekâ teknolojisi sayesinde televizyonlar, tüm görüntüleri en gelişmiş çözünürlük olan 8K kalitesine yükselterek bu engeli ortadan kaldırıyor. Böylece tüketicilerin herhangi bir filmi veya TV programını orijinal çözünürlükten veya yayından bağımsız olarak 8K çözünürlükte izlemesi mümkün oluyor.

Yapay Zekâ teknolojisine dayalı QLED TV düşük çözünürlüklü içeriği yüksek çözünürlüğe dönüştürmeden önce milyonlarca görüntüyü analiz eden bir veritabanını kullanıyor. QLED TV’nin bu özelliği, düşük çözünürlüklü kaynaktan görüntü geldiğinde en uygun filtreyi seçerek kaynağı yüksek kaliteli görüntü kaynağına dönüştürüyor.

Kullanılan teknoloji, görüntü işleme sürecini 64 kat iyileştirerek, doğal resimlerin tonlamasından taviz vermeden yüksek çözünürlükte sunulmasına yardımcı oluyor. Örneğin, bir gün doğumu görüntüsü söz konusu olduğunda cihaz görüntüyü izleyiciye çok incelikli, eklemesiz bir tonlamayla sunuyor.

Son olarak, yeni QLED TV kaynaktaki görüntü kalitesi elementlerini (siyah / aşırı ışık / parlaklık) sahne bazında kategorize ederek daha zengin ve detaylı zıtlığa sahip resimler oluşturuyor. Bu özellik sayesinde bir metnin kenarları daha keskin bir şekilde işlenirken bir ay ışığı görüntüsünde arka plan bulanıklaşmadan net olarak işleniyor.

Ayrıca, Samsung’un yapay zekâ teknolojisi kullanıcının ayarlarda bir değişiklik yapmasını gerektirmeden, televizyonun sesinin belli sahnelerde uygun şekilde, otomatik olarak optimize edilmesini sağlıyor. Örneğin, eğer bir futbol maçı izliyorsanız, taraftarların tezahüratı maçın heyecanını yansıtacak şekilde güçlendiriliyor. Ya da bir konser izliyorsanız, müzik içindeki düşük frekanslı sesler daha zengin bir ses kalitesi sağlayacak şekilde öne çıkartılıyor.

Bu yapay zekâ teknolojisi daha şimdiden çok büyük bir ilgiyle karşılandı ve Samsung’un 2018 QLED TV serisi tüketici elektroniği ürünlerinde göze çarpan tasarım ve mühendislik çalışmalarını onurlandırmak için verilen CES 2018 Yenilikçilik Ödülüne layık bulundu.

Yapay zekâ teknolojisine sahip Samsung 8K QLED TV öncelikle 65-inç üstü ekran modelleri olmak üzere 2018 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülecek. Samsung bu teknolojiyle tüketicilerin sevdikleri video içeriklerini daha keskin, zengin ve saf bir görüntü kalitesiyle izleme keyfine varmalarını ve bu sayede seyir deneyimini çok daha yukarılara taşımayı amaçlıyor.