Samsung’dan devasa bir QLED televizyon geliyor

Samsung, 4K Ultra HD çözünürlüklü ve HDR desteği sunan 88 inç büyüklüğünde bir QLED televizyon modeli duyurdu.

Oyuncular için 49 inçlik monitör üretme planlarının ardından Samsung, 88 inç ekran büyüklüğünde olacak bir QLED televizyon modeli açıkladı. Q9 olarak isimlendirilen televizyona 10 yıl bıyunca ölü piksel garantisi sunuluyor. Böylesine bir televizyondan beklenildiği gibi akıllı kumandalara da tam uyumluluk gösteriliyor. Q9’un boyutları, 200 cm genişliğinde ve 170 cm yüksekliğinde olacak. Bir başka deyişle dört adet 43 inç televizyonun veya 200 adet Galaxy S8’in toplamından daha büyük bir boyuta sahip.

Samsung’un Kıdemli Başkan Yardımcısı Jongsuk Chu, Samsung’un teknoloji ve sanatın en mükemmel kombinasyonunu oluşturan ultra geniş QLED TV modelleriyle ultra premium TV pazarında ayak izlerini büyütmeyi hedeflediklerini söyledi. Chu, üstün görüntü kalitesi ve yenilikçi özellikleri ile, QLED TV serilerinin satışlarını arttırmaya ve Samsung’un küreseş televizyon pazarındaki liderliğini sağlamlaştırmayı sürdüreceğinden emin olduklarını da belirtti.

Samsung, Q9’u sınırlı sayıda bir stok ile Amerika ve Kore’de satışa sundu. 20.000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan televizyon Ağustos ayı sonunda Avrupa’ya gelecek.