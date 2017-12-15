Samsung’un akıllı hoparlörü hakkında yeni iddia

Samsung’un üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü Bixby destekli bir akıllı hoparlör ile ilgili yeni bir iddia geldi.

İddiaya göre Samsung, akıllı hoparlörü 2018 yılının ilk yarısı içinde yaklaşık 200 dolar fiyat etiketiyle satışa sunmayı hedefliyor. Cihaz ile ilgili olarak ise yüksek ses kalitesi ve akıllı ev çözümleri odaklı olacağı belirtiyor. Bu sayede cihaz, Samsung’un SmartThings olarak isimlendirdiği akıllı ev eko sisteminin yönetiminde bir merkez görevi üstlenecek.

Daha önce Harman International’ın CEO’su Dinesh Paliwal, Harman ile Samsung’un 2018 yılı içinde bir akıllı hoparlörün piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Aralarında Galaxy akıllı telefonlarında bulunduğu Samsung akıllı cihazların büyük çoğunluğu üzerinden hoparlör ile iletişim kurabilecek. Samsung’un dijital asistanı Bixby’yle kendi akıllı buzdolabı, televizyonlar ve giyilebilir cihazlar gibi neredeyse bütün ürünlerinde yer vermeye çalıştığı uzun zamandır biliniyor.

Samsung’un akıllı hoparlörüyle Apple, Amazon, Microsoft ve Google tarafından geliştirilen akıllı hoparlörlere karşı nasıl bir performans sergileyeceğini hep birlikte göreceğiz.