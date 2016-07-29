Samsung’un 15 TB büyüklüğünde SSD diskinden ister misiniz?

10 TB’lık HDD’lerin tozunu dumana katacak Samsung’un devasa 15 TB’lık SDD’si için banka kredisi kullanmanız gerekebilir.

İlk HDD üretildiği günden bu yana hiç bir sabit disk tüketicilerin depolama ihtiyaçlarını tümüyle çözemedi. Her zaman depolayacak daha fazla verimiz ve bu veriyi aktarmak için daha yüksek performansa ihtiyaç duyduk.

Piyasaya ilk çıktıkları günlerde SSD’ler yüksek fiyatları ile birer lüks ve hayal iken artık GB başına düşen maliyetlerinin iyice azalması ile birlikte taşınabilir cihazlarda neredeyse standart ve masa üstü sistemlerde işletim sistemi ile performans isteyen uygulamalar için bir zorunluluk haline geldi. Ancak sorun şu ki SSD’ler henüz HDD kadar düşük maliyetler ile yüksek kapasiteler sağlayamıyorlar. Elbette aktarım hızları göz önüne alındığında hıza karşılık kapasiteden feragat edilebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Seagate son kullanıcılar için 10 TB büyüklüğünde HDD diskini tanıtmıştı. Hiç bir SSD’nin bu canavar ile kapasite açısından baş edemeyeceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz zira Samsung Mart ayında 15,36 TB büyüklüğündeki SSD diskini sistem entegratörlerine göndermeye başlamıştı ancak bu canavar son kullanıcılara doğrudan satılmıyordu. Artık bu durum değişti.

Bir dağıtısının sitesinde Samsung’un devasa SSD çözümü 9,690 dolar fiyat etiketi ile kendisini gösterdi.

Kısa bir analiz yapacak olursak GB başına 63 cent maliyet ile bu disk diğer SSD disklerin ortalama maliyetinin üstünde bir fiyata sahip ve açıkçası standart oyuncular ile PC kullanıcılarını hedeflemiyor. Hedef müşteriler tümüyle kurumsal ve profesyonel kullanıcılar.

Elbette bu yüksek maliyetin bir sebebi var. Samsung’un bu SSD’si okuma yazma performansında 200,000 ve 32,000 IOPS değerlerine ve 1,200 Mbps veri transfer hızına ulaşabiliyor. bu mevcut SSD’lerin neredeyse iki katına yakın değerler ve Samsung’un yeni nesil V-NAND bellekleri ile bu değerler elde ediliyor.

Samsung’un 3D bellek mimarisi ile ürettiği V-NAND bellekleri şimdilik 10 bin dolarlık kurumsal bir SSD içinde kullanılıyor olabilir ama oyun canavarı PC’lerimize gelmesi için bir kaç yıl daha sabretmemiz yeterli olacaktır.