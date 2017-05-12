Samsung’tan yeni kapaklı telefon söylentisi kesinleşiyor

Koreli teknoloji devi, üst düzey kapaklı bir telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

İsmini vermek istemeyen bir yerel operatör görevlisi yaptığı açıklamada yeni telefonun çıkış tarihinin belli olmadığını ancak yeni telefonun Kore’de satışa çıkacağını söyledi.

SM-W2017 olarak bilinen model, New Jersey temelli Wireless Power Consortium’dan kablosuz şarj sertifikası almasıyla biliniyor.

4.2 inç büyüklüğünde çift OLED ekranı bulunacak olan telefonda Qualcomm’un Snapdragon 430 işlemcisi, 64 GB dahili hafıza ve 2300 mAh gücünde batarya bulunacak.

12 MP arka ve 5 MP ön kamerası bulunacak telefonun; kablosuz şarj, parmak izi okuyucusu ile birlikte Samsung Pay ve Samsung Knox desteği bulunacak.

Suya ve toza dayanıklı olacak kapaklı telefon, Samsung’un Galaxy S serisine yakın özellikler barındırıyor.

Görevli yaptığı açıklamada; yeni telefonun diğer kapaklı telefonlardan daha yüksek fiyata satışa sunulacağını ve fiyatlama açısından telefonun özel sürüm olarak satışa sunulma olasılığının bulunduğunu belirtti.

Kaynaklara göre Samsung, yılın ilk yarısında Haziran 2015’te satışa sunulan Galaxy Folder 1’in üst modeli Galaxy Folder 2’yi satışa sunacağını söyledi.