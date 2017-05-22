Samsung’tan esnek OLED ekran hamlesi

Samsung, Çarşamba günü esnek bir OLED ekran tanıtacak.

Koreli teknoloji devi, Çarşamba günü Los Angeles Convention Center’da başlayacak Society for Information Display 2017 etkinliğinde 9.1 inç büyüklüğünde esnek, organik ve ışık yayma özelliklerine sahip diyot ekran panelini tanıtacak.

Bu esnek ekran; bükülebilir ve katlanabilir olacak. Giyilebilir cihazlar, nesnelerin interneti için üretilen cihazlar, yapay zeka barındıran cihazlar ve otomobillerin panellerinde esnek ekran teknolojisi kullanılabilir.

Samsung Display’in yaptığı açıklamada mevcut esnek ekranların tek taraflı bükülebilmesine karşın yeni geliştirilen esnek OLED ekranın her iki tarafa,yukarı ve aşağı yönlerde esneyebildiği, katlanabildiği ve yuvarlanabildiği açıklandı. Esneyebilir ekrana basınç kuvveti uygulandığında ekranın 12 milimetreye kadar esneyebildiği ve aynı bir balon gibi tekrar eski haline dönebildiği belirtildi.

Ancak bu teknoloji henüz araştırma geliştirme aşamasında olduğu için çok erken bir safhada bulunuyor. Bu yüzden Samsung’un bu teknolojiyi ne zaman pazara sunacağı konusunda bir belirsizlik bulunuyor.

İngiliz araştırma şirketi IHS Markit’in tahminine göre, esnek ekran pazarında genelde eğimli ekranlar bulunmasına rağmen gelecek yıllarda katlanabilir, bükülebilir, yuvarlanabilir be gerilebilir ekranlar da pazarda yer alacak. IHS, bu yıl 5,3 milyar dolar büyüklüğündeki küresel esnek ekran pazarı satışlarının gelişmiş esnek ekran modellerinin ortaya çıkmasıyla 2020 yılında 15,7 milyar dolara yükselebileceğini ön görüyor.

Samsung Display etkinlikte farklı yeni teknolojiler de tanıtacak. Bunların arasında üç boyutlu OLED ekranlar, yeni UHD ve QHD görüntüleme teknolojileri ile cep telefonlarına yönelik daha parlak ve düşük enerji tüketen ekran modelleri yer alacak.