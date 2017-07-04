Samsung’tan akıllı hoparlör hamlesi

Samsung, akıllı asistanı Bixby destekleyen akıllı hoparlörler üzerinde çalışıyor.

Amazon‘un 2014’te Echo ile başlattığı bu akım 2016’da Google Home ile bu sene Microsoft’un içinde Cortana bulunduran ve Apple’ın akıllı asistanı Siri’yi bulunduran Aralık’ta gelecek olan HomePod aracılığıyla devam etti.

Samsung, bu akıma “Vega” kod adlı projesiyle eşlik edecek. Bir seneden daha uzun süredir üstünde çalışılan bu projede Bixby de bulunacak. Ancak Bixby’nin İngilizce sürümü henüz genel kullanıma sunulmadığı için işlerin gecikmesine sebep oluyor.

Yapılan araştırmalara göre ABD’de bu yıl akıllı hoparlör kullanıcılarında geçen yılın Haziran ayındaki kullancı sayısını ikiye katlayarak 36 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı. Bu gelişmenin farkında olan Samsung hoparlörü kısa sürede tamamlamaya çalışıyor. Alibaba ve Line’ın da akıllı hoparlör üzerine çalışması devam ediyor.

Samsung’un geçtiğimiz yıl satın aldığı Harman Kardon firmasıyla birlikte ses cihazları üretmeye adım attı. Bu cihazda da birlikte çalışmaları oldukça muhtemel görünüyor. Samsung’un rakiplerine karşı pazarda bir yer edinmesi için elini çabuk tutması gerekiyor.