Samsung yeni nesil Soundbar’ını CES 2018’de tanıtacak

Samsung’un duvara monte edilebilen NW700 Sound+, kullanıcılara gelişmiş ses özellikleri sunacak.

Samsung Electronics tarafından yapılan duyuruda NW700 Sound+ soundbarının CES 2018’de tüketicilerin karşısına çıkacağı açıklandı. Ödüllü MS650 Sound+ modelinin izinden giden duvara monteli NW700 Sound+ soundbar tümü Kaliforniya’daki Samsung Ses Laboratuvarı’nda geliştirilen gürültü önleme, geniş aralıklı tiz hoparlör ve çoklu-hoparlör kontrolü gibi ses kalitesini artıran pek çok özelliği içinde barındırıyor.

NW700 Sound+ soundbar Samsung’un süper-ince televizyonlarının altında duvara monte edilebilecek şekilde optimize edilen ince ve gösterişli bir tasarıma sahip. Duvara monte edilen televizyonlarla sorunsuz bir şekilde çalışan 53.5 mm genişliğindeki soundbar önceki soundbar modelinden enlemesine %41 oranında daha az yer kaplıyor. Yeni model kullanıcıların daha uyumlu bir iç tasarıma ulaşmalarına imkân sağlıyor. Yekpare soundbar dinleyiciyi saran bir dinleme deneyimi için sesi üç kanal üzerinden dinamik ve hedefe odaklı bir şekilde ileten ince ses teknolojisiyle çalışıyor. Ev eğlence ortamına uygun ince tasarımlı gövdeye gömülü derin bas hoparlör harici subwoofer kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Samsung Electronics Görüntüleme Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jurack Chae yaptığı açıklamada; “Samsung olarak tüketicilerin yaşam tarzıyla teknolojiyi kesintisiz, yenilikçi bir şekilde kaynaştıran ürünler geliştirmek için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yeni NW700 Sound+ soundbar müşterilerimize yalnızca üstün bir ürün tasarımı değil, aynı zamanda eşsiz bir ses kalitesi sunma yönündeki kararlılığımızın da bir ifadesi.” Şeklinde konuştu.

NW700 Sound+ modelinde ve öncüllerinde kullanılan teknoloji, soundbar’ın güçlü bas, bütüncül ses ve etkileyici netlik hedefine ulaşmada sunduğu katkı nedeniyle takdir topluyor. Aynı şekilde, gürültü önleme teknolojisinin soundbar sürücülerini en verimli şekilde senkronize ederek güçlü ve berrak bir ses elde edilmesini sağıyor. Kullanılan teknoloji, hoparlörün ucundaki hareketin neden olacağı gürültünün tahmin edilerek gürültü ortaya çıkmadan gerekli ayarlamaların yapılması ilkesine dayanıyor. Bunun sonucunda yumuşak, gürültüsüz bas tonları elde ediliyor.

NW700 Sound+ modeli aynı zamanda Standart Mod, surround ses performansını artırmak için kullanılan Surround Modu ve surround ses efektlerini otomatik olarak ayarlayan Akıllı Mod olmak üzere üç ses modunu destekliyor.

Samsung’un en yeni yaşam tarzı ürünlerinden biri olarak, NW700 Sound+ soundbar, kullanıldığı odanın dekorasyonuyla ve ev sinema sistemlerinin çoğuyla entegrasyona çok uygun.