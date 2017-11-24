Samsung yeni Chromebook Pro’da aydınlatmalı klavye ekleyebilir

Samsung’un üst düzey Chromebook’tan beklenen her şeyi sunan Chromebook Pro’un yeni sürümünde tüketicilerin beklentisine kulak verebilir.

Oldukça kaliteli bir ve şık bir tasarım ile gelen Chromebook Pro’da arkadan aydınlatmalı bir klavyeyle gelmemesi büyük bir yanlışlık olarak değerlendirilmişti. Samsung, yeni nesil Chromebook Pro’da bunu dikkate alacak gibi görünüyor. Piyasada bulunan Chromebook Pro’ya kıyasla daha güçlü bir donanımla gelmesi de bekleniyor.

Tasarım bakımından herhangi bir değişikle gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyan yeni nesil Chromebook Pro’nun ne zaman satışa sunulacağı da soru işareti olarak yer alıyor. Bununla sürekli olarak artış gösteren Chromebook pazarını dikkate alırsak Samsung’un doğru zamanı planladığı düşünülüyor.