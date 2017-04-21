Samsung ve Amazon’dan Dolby’e karşı işbirliği

Dolby Vision HDR teknolojisine yanıt olarak Samsung ve Amazon HDR10+’ı tanıttı.

HDR10’dan daha gelişmiş olan HDR10+, Dolby Vision ile eşit özellikte olacak. Bu ortaklık sonucunda Samsung 2017’de piyasaya sürülecek 4K TV’lerde bu teknolojiyi kullanırken, geçen yıl piyasaya sürülmüş TV’ler için güncellemeler önerecek. Amazon’un da HDR içerik yaratıp yayınlama konusunda istekli olduğunu biliyoruz. Özellikle Amazon Prime servisinde HDR içeriklerin tüketicilerin uyumlu TV setlerine sahip olması ile birlikte daha fazla talep göreceğini öngörebiliriz.

HDR10+, Dolby Vision’ın sunduğu avantajları kapsamasa da Samsung ve diğer televizyon üreticilerinin Dolby lisans ücreti ödememesine imkan sağlıyor.

Dolby Vision’da olduğu gibi HDR10+ da sabit metadata yerine dinamik metadata kullanılıyor. Samsung, HDR10+ ile televizyonun parlaklığını sahne veya çerçeve bazında ayarlamasına izin vereceğini söyledi. Örneğin HDR10 ile parlak bir filmde bulunan karanlık sahnelerde daha koyu renkler kullanılabiliyor. HDR10+ ile izlenen içerikler çekimi yapıldığı kalitede izlenebilecek.

Samsung, Colorfront ile HDR10+’ın post prodüksiyon şirketlerinin kullandığı “Transkoder” sistemleri üzerinde de çalıştı. Samsung aynı zamanda MulticoreWare ile de HDR10+’ı UHD Blu Ray, Netflix, uydu ve karasal yayıncıların kullandığı yeni x265 isimli çok verimli video kodlama sistemine entegre etti.

Dolby kendi teknolojisi için lisans ücreti talep ederken, HDR10+ TV üreticilerinden herhangi bir ücret talep etmiyor. Ama HDR10+, Dolby Vision’ın sunduğu gelecekteki televizyonlar için amaçlanan 12 bit renk aralığı ve 10.000 nit parlaklığa ulaşma özelliklerini sunmuyor. Dolby Vision, eski HDMI 1.4a girişiyle çalışırken; HDR10 HDMI 2.0 girişi gerektiriyor.

Samsung, Dolby Vision kullanmaktan kaçınırken; Sony ve TCL’in de aralarında bulunduğu çoğu televizyon üreticisi Dolby Vision’ı tercih etti. Warner Bros., MGM, Universal ve diğer stüdyolar da Dolby ile anlaşma sağladı.

Amazon, bu konuda yaptığı açıklamada yılın ilerleyen döneminde uluslararası olarak HDR10+ yayınına başlayacağını söyledi.