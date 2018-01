Samsung The Wall’u tanıttı

Samsung hakkında çıkan özel tasarımlı televizyon söylentileri netleşti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas şehrinde gerçekleşen CES 2018’de Samsung, üzerinde çalışmayı sürdürdüğü The Wall isimli MicroLED TV’yi tanıttı. Piyasada bulunan OLED TV’lerde bulunan LED’lere kıyasla daha küçük ve mikrometre büyüklüğündeki MicroLED teknolojisi barındıran televizyonlar boyutlarıyla da dikkat çekiyor.

Sunduğu derin siyah renklerin yanında yüksek kontrast ile OLED TV’ler ile fark yaratan The Wall, ince bir tasarım da barındırıyor. The Wall’un müşterilerin taleplerine göre yeniden boyutlandırılabilme imkanı sunmasıyla dünyada bir ilke imza attıklarının altını çiziliyor. Şimdilik bir konsept olan The Wall’un önümüzdeki yıllarda tüketicilerle buluşması bekleniyor.