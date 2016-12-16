Samsung Pay neredeyse bütün Galaxy telefonlara girecek

Samsung, geçen yıl sınırlı sayıda cihazla piyasaya sunduğu mobil ödeme servisini iyileştirmeye çalışıyor ve gelecek yıl ‘sahne benim’ diyecek.

2017 yılından itibaren Samsung Pay hemen hemen her Galaxy akıllı telefona önceden kurulmuş olarak gelecek ve hatta diğer Android telefonlar da işlem yapabilecek durumda olacak.

Samsung’un Business Korea için yaptığı açıklamaya göre Samsung, model sınırlaması yapmaksızın parmak izi tarayıcısı bulunan tüm Galaxy telefonlarda mobil ödeme uygulamasını paketlemeye başlayacağını doğruladı. Samsung’un mobil bölüm başkanı Koh Dong-Jin, bu yılın başlarında şirketin gelişmekte olan ülkeleri hedef alan uygun fiyatlı Galaxy J serisi gibi cihazlara parmak izi okuyucularını eklemenin makul yollarını araştırdığını duyurdu.

Galaxy S7 sahipleri Samsung Pay’ın keyfini çıkarabiliyorlardı ancak önce uygulamayı indirmek zorunda kalmışlardı. Samsung önümüzdeki yıl telefonlarıyla bu adımı ortadan kaldıracak ve kullanıcıların bu hizmetlere erişmesini kolaylaştıracak. Ayrıca Samsung mobil ödemelerin sadece yeni teknoloji ile güncellenen POS noktalarında değil hemen her kredi kartı ödeme terminalinde kullanılmasını sağlayacak.

Şirket 2017 yılının başında, online alışveriş için ödeme servisini diğer Android telefonlara da taşıyacak Samsung Pay Mini sürümü Google Play Store’daki yayınlayacak.

Samsung Pay’in 2017 yılı içinde Türkiye’de de hizmete girmesi bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklamadan çok üstü kapalı fısıltılar olduğunu belirtmemiz lazım.