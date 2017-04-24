Samsung, Galaxy S9 için çalışmalara başladı

Samsung, Qualcomm ile Galaxy S9 için Snapdragon 845 işlemcileri üstünde çalışmalara başladı.

The Investor’ın haberine göre, Samsung ve işlemci üreticisi iş ortağı Qualcomm gelecekteki amiral gemisi olacak Galaxy S9’un yeni mobil işlemcisi üstündeki çalışmalarına başladılar.

Yeni işlemciler büyük olasılıkla Snapdragon 845 adını alacak. Yeni mobil işlemcinin geliştirilmesi tamamlandıktan sonra fiziksel üretim Samsung ve TMSC tarafından gerçekleştirilecek.

Galaxy S8, Qualcomm’un son işlemcisi 835’i bulunduran ilk akıllı telefon olmuştu. LG, geliştirmiş olduğu G6 modelinde Snapdragon 835’i kullanmak istemesine karşın tedarik konusunda yaşadığı problemlerden dolayı bunu gerçekleştirmemişti.

Snapdragon 835, Samsung tarafından 10 nanometre çip imalat teknolojisi ile üretildi. Snapdragon 835, 14 nanometre teknolojisi ile üretilen işlemcilerden yüzden 27 daha hızlı ve yüzde 30 daha düşük pil tüketimi yapıyor.

Dünyanın en büyük bellek üreticisi olan Samsung, yakın zamanda işlem hızında yüzde 10 ve ilk nesilden yüzde 15 daha düşük güç tüketimi yapan Exynos işlemcilerini tanıtmıştı. Samsung bazı telefon modellerinde kendi ürettiği Exynos işlemcileri kullanmakla birlikte Qualcomm ile stratejik işbirliği içinde çalışmaya devam ediyor ve bazı akıllı modellerini Qualcomm işlemcileri ile üretiyor.