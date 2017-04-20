Samsung Galaxy S8’den daha hızlı telefonlar hazırlıyor

Samsung, imalat tesislerini yenileyerek 10 nanometrelik yeni işlemcileri piyasaya sunacak.

Samsung, yeni piyasaya sürdüğü Galaxy S8’den daha hızlı ve daha iyi enerji tasarrufu sunan işlemciler üretmeye hazır hale geldi. 2017’nin son çeyreğinde Samsung, 10 nanometre büyüklüğünde LPP (Low-Power-Plus) çipler üretecek. Bu çipler gelişmiş bir 3D yapısıyla üretileceği için mevcut çiplerden daha hızlı olacak.

Galaxy S8’de kullanılan iki işlemciden biri olan Exynos 8895 ile yeni 10 nanometrelik çipler kıyaslandığında aralarında yüzde 10 hız ve yüzde 15 düşük enerji farkı bulunacak. Samsung, yeni çipleri henüz duyurmadı ama bir müşterisi Galaxy S8 için Snapdragon 835 çipini üreten Qualcomm olabilir.

Daha hızlı bir işlemci, pil ömrünü koruyarak daha fazla özellik sunabilir. Örneğin Galaxy S8’de kullanılan Snapdragon 835 ve Exynos 8895, sanal gerçeklik uygulamalarını rakiplerine göre daha iyi bir kullanım deneyimi sunuyor. Ayrıca yapay zeka görevleri için de özel katmanlara sahip.

Samsung ve Intel, en gelişmiş çip üreticisi olma konusunda bir rekabete girdiler. Intel’in imalat konusunda yaşadığı sorunların da etkisiyle Samsung, 10 nanometrelik işlemci teknolojisini ilk tanıtan şirket oldu. Intel ise 14 nanometrelik çip üretimini sürdürüyor ve dördüncü nesil çiplerini pek yakında piyasaya sürecek.