Samsung Apple’ı tiye alan bir reklam yayınladı

Samsung tarafından yayınlanan son reklam ile iPhone kullanıcılarını şaşırtacak.Samsung’un Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı resmi YouTube kanalından yayınlanan videoda açık bir şekilde iPhone kullanıcılarını hedef alıyor. Videonun başında sadık bir Apple kullanıcısı ele alınıyor. Galaxy ve Note serileriyle tanıştığımız suya ve toza dayanıklılık ile kablosuz şarj gibi özelliklerin iPhone’da yer almamasının vurgulanıyor.

Videonun devamında Galaxy Note 8’e geçiş yapan ana karakter iPhone X’in satış sunulmasının ardından bir Apple Store’un önünden geçerken iPhone X ekranın üst kısmında yer alan TrueDepth kamera ve sensörlerin bulunduğu aynısına sahip olan bir kişiyi görüyor.

Videonun sonunda Galaxy’ye geçilmesi mesajı veriliyor. Samsung’un bu videosuna Apple’ın nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor.

Samsung’un yayınlamış olduğu reklamı aşağıdan izleyebilirsiniz.