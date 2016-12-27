Sahte haber arama motoru: Hoaxy

Sosyal medya devlerinin başı, tık peşinde koşan, sahte haberler ile dertte. Hoaxy konuya farklı bir yaklaşım getiriyor.

Son zamanlarda sosyal medya devleri sahte haberlere karşı mücadele etmek için çeşitli yollar deniyorlar. Bunların için kullanıcılardan geri bildirim almak, haber kaynaklarının güvenliğini sormak ve hatta 7 gün 24 saat çalışacak sahte haber avcısı ekipler kurmak bile söz konusu olabilir.

Dünya Ekonomik Forumu gelecek yılların en önemli küresel problemlerinden birisi olarak yayılması önlenemeyen ve doğruluğu kanıtlanmayan sahte haberleri gösteriyor. Kısacası sahte ve yalan haberler toplum için cidden bir tehlike unsuru oluşturuyor.

Hoaxy isimli arama motoru sahte haberleri tespit etmek için geliştirilmiş bir ürün. Adı sahte bir içeriği gerçekmiş gibi göstermek için özel olarak hazırlamak anlamına gelen Hoax kelimesinden geliyor. Şu anda beta aşamasında olan site sahte haberleri ile ün salmış 132 farklı web sitesini tarayarak aranan içeriklerin bu sitelerde yer alıp almadığına bakıyor ve bağımsız kaynaklardan bunların içinden sahte olduğu tespit edilen haberleri de yine kullanıcılarına gösteriyor.

Hoaxy aynı zamanda haberlerin sosyal medyada yayılma hızını ve grafiklerini de gösteriyor.

Indiana Üniversitesi Kompleks Ağlar ve Sistem Araştırmaları Merkezi tarafından geliştirilen Hoaxy arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.