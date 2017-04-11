Raspberry Pi 3’e Cortana geliyor

Raspberry Pi 3 meraklıları artık sesli komutlara yanıt verebilen havalı cihazlar yapabilecek.

Çok yakında Microsoft’un Cortana adlı sesli asistanı Raspberry Pi 3 ile kullanabilecek ve sesli komutları kabul edebilen havalı cihazlar yapılabilecek. Bunu gerçekleştirebilmek için, Windows 10 IoT Core’u çalıştırabilen popüler geliştirici kartının Windows 10’un Yaratıcı Güncellemesi’ne yükseltilmesi gerekiyor.

Raspberry Pi 3 ile Cortana diğer platformlardakine benzer bir yöntemle kullanılacak. Hava durumu, saat, trafik ve borsa hakkında sorular sorulabilecek. Kullanıcılar, Cortana’nın emirlerini kabul edecek Raspberry Pi 3 ile çalışan akıllı cihazlar üretebilecek. Elbette bu cihazların Windows 10 IoT Core temelli olmasına dikkat etmek gerekiyor.

Kişiselleştirilmiş emirler farklı cihazlar için programlanabilecek ve hatırlatıcılara, haritalara, etkinliklere, haberlere, sözlüğe ve benzer yetenekler ile ilişkilendirilebilecekler. Microsoft bu adımı Amazon ve Google gibi firmaların sesli asistanlarının elde ettiği hızlı gelişme karşısında geri kalmamak için atıyor. Zira Amazon Alexa şu anda binlerce cihaz ile bağlanarak sesli komutlarla bu cihazların kontrol edilmesini sağlyabiliyor.

Microsoft, Cortana ile agresif bir akıllı ev stratejisi izliyor. Raspberry Pi 3 dışında Microsoft Cortana’nın diğer platformlardaçalışması büyük çaba harcıyor. Şu anda Cortana ile Türkçe dilinin desteklenmediğini de belirtelim.