Qualcomm tüm mikro kartları bağlantılı hale getirmek istiyor

Qualcomm geliştirdiği yeni bir işlemci ile Bluetooth, WiFi ve akıllı cihaz bağlantı özelliğini Arduino gibi kartlara kazandırmayı hedefliyor.

Raspberry Pi’nin en zayıf yönlerinden biri, diğer cihazlarla kablosuz iletişime geçmesini sağlayacak bileşenlerin üzerinde olmaması. Çeşitli çözümler var ama şimdi Qualcomm’dan yeni bir yonga seti bu boşluğu tümüyle doldurmayı hedefliyor.

QCA4020 yonga seti, düşük enerjili Bluetooth 5, ZigBee 3.0, WiFi 802.11n ve OpenThread kablosuz iletişim protokollerini destekliyor.

Bu yonga seti, bir mini geliştirici kartına (ARM tabanlı CPU ile entegre bir geliştirme kartına) benziyor. Akıllı ev veya endüstriyel cihazlar oluşturmak için kullanılabiliyor.

Ayrıca Raspberry Pi ve akıllı aygıtlar, dronelar, robotlar ve endüstriyel cihazlar yapmak için kullanılan diğer geliştirici kartları için de bir kablosuz erişim noktası görevi görebiliyor. Bir dizi bağlantı protokolüne sahip ve Arduino panolarıyla sorunsuz şekilde çalışabiliyor.

Qualcomm ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Joseph Bousaba, bu ürünün kutudan çıktığı anda kullanılabildiğini belirtiyor.

Qualcomm’un bu çözümü, Apple HomeKit, Windows 10 IoT Core ve diğer yazılım sistemlerini temel alan cihazlarla konuşabiliyor.

Benzersiz bir özellik olarak QCA4020’nin aynı farklı iletişim teknolojilerini kullanabiliyor böylece bir aygıt farklı kablosuz teknolojileri kullanarak birden fazla cihaza veri yayınlayabiliyor.

Ayrıca Amazon’un AWS, Alibaba ve Microsoft Azure gibi birden çok bulut çözümüyle de çalışabiliyor. Qualcomm, bu bulut hizmetlerine bağlanmak için arayüz görevi gören yazılım tabanlı bir bulut aracısı da sunuyor.

Ürün yakında farklı pazarlarda satışa sunulacak ve özellikle kablosuz çözümler geliştiren firma ve kişiler için çok cazip bir ürün olması bekleniyor.