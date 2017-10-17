Qualcomm Snapdragon 636’yı resmen tanıttı

Apple ile yaşadığı patent ihlal davalarıyla öne çıkan Qualcomm orta seviye akıllı telefonlar için yeni işlemcisi Snapdragon 636’nın tanıtımını gerçekleştirdi.

14 nm üretim sürecinden çıkan işlemcide 2.2 Ghz hızında çalışan dört Kryo 260 ve 1.8 Ghz hızında çalışan Kryo 260’dan olmak üzere toplam 8 çekirdek yer alıyor. Snapdragon 630’e kıyasla yüzde 40 daha iyi performans gösteren Snapdragon 636’da grafik işlemcisi olarak Adreno 509 bulunuyor. Snapdragon 630’da kullanılan Adreno 508’e kıyasla yüzde 10 daha düşük güç harcamasıyla dikkat çekiyor.

Snapdragon 636’da bulunan X12 LTE modem desteği sayesinde 600 Mbps indirme ve 150 Mbps yükleme hızlarında çalışırken 24 MP çözünürlüğünde kameralara da destek veriyor. Snapdragon 660 ve 636 işlemcilerle aynı tasarım ile gelen Snapdragon 636 ile çalışan ilk akıllı telefonların 2018’de satışa sunulacak akıllı telefonlara gelmesi bekleniyor.