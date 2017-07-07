Qualcomm, iPhone satışlarının yasaklanmasını istiyor

Qualcomm, iPhone’un pil örünü arttırmak için Apple’ın kendisine ait olan 6 patenti ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

Qualcomm’un Apple’a karşı hızla tırmanan yasal savaşında şirket, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’na (ITC), bazı iPhone modellerinin ithalatının ve satışının “yasadışı” olduğu ve komisyonun “bu iPhone’ların ve diğer ürünlerin ithalatını engellemesini” istemekle ilgili bir şikayet başvurusunda bulundu. Qualcomm, bu cihazlarda “önemli özellikleri ve işlevleri sağlayan temel teknolojileri kapsayan altı Qualcomm patentinin bir veya daha fazlasının” ihlal edildiğini söyledi. Bu şikeyete göre Apple, Qualcomm’un teknolojisini kanunsuz ve haksız bir şekilde kullandığı anlamına geliyor.

Bunun üzerine Qualcomm, “zaten ABD’ye ithal edilmiş olarak gelen ihlal eden Apple ürünlerinin satışını durdurmak ve bu ithal ürünlerin pazarlanması, reklamı, gösterilmesi, envanterin depolanması ve kullanılmasında bu ithal ürünlerin durdurulması için bir yöntem arıyor.

Başka bir deyişle Qualcomm, Apple’ın izinsiz olarak teknolojisini kullandığına inanılan iPhone’ları satmasını imkansız hale getirmek istiyor. Ayrıca, Kaliforniya Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde açılan bir şikayet yoluyla tazminat ve tedbir kararı getirilmesi için uğraşıyor.

Qualcomm’a göre, söz konusu altı patentin “akıllı bir telefonda yüksek performans sağlarken pil ömrünü uzatıyor” olduğunu söyledi. Şirket, iPhone’ların bu patentli teknolojileri nasıl kullandıklarını göstermek için bir infografik bile hazırladı.

Hangi iPhone’ların etkileneceği veya ilgili mahkemelerin nasıl yönetileceği henüz belirsizliğini koruyor. Qualcomm, bu yılın başlarında Apple’a karşı tavır takınırken Apple’ın bu duruma en kısa sürede bir yanıt vermesi bekleniyor.