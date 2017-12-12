Q# Programlama Dilinin Önizlemesi Paylaşıldı

Microsoft, kuantum algoritmalarının daha hızlı bir şekilde oluşması ve test edilmesi amacıyla geliştirilen Q# programlama dili ve kuantum simülatörünü yayınladı.

Microsoft, kuantum algoritmalarının test sürecinde rastlanan hataların daha kolay bir şekilde ayıklanması için hazırladığı kuantum simülatörünü geliştiricilere sundu. Eylül ayında Microsoft tarafından duyurulan bu yeni dil ve simülatörle kuantum hesaplama işlemlerinde geleneksel programlama konsepti getirmeyi hedefliyor.

Kuantum programları test eden bilgisayarların nadir bulunması nedeniyle Microsoft tarafından yayınlanan simülatör sayesinde 32 qubit kuantum programlar çalıştırılıyor. Bu simülatörün Azure versiyonunda 40 qubit program çalıştırılabilinecek.

Gerçek kuantum bilgisayarlarda kriyojenik sıcaklıkları yer almasıyla birlikte bir avuç qubit’ten oluşuyor. Microsoft’un bu hamlesiyle farklı bir tür kuantum biti olan topolojik qubit kullanılan fiziksel kuantum bilgisayarlar üretmeyi amaçlıyor. Bu sayede bilgisayarların ortamdan daha az etkilenmesiyle ve ek qubit’lere ihtiyaç bulunmayacak.

Microsoft’un oldukça geniş kullanım alanı olabileceğini ve bunların arasında kriptografinin de bulunabilineceği düşünülüyor.