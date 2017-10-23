Project Loon Porto Riko’da

Google’ın ücretsiz internet sunan projeleri arasında bulunan Project Loon, kasırga sebebiyle bağlantı problemleri yaşayan Porto Riko’ya internet desteği vermeye çalışacak.

Porto Riko’da bulunan baz istasyonlarının yüzde 90’ı kasırga nedeniyle çalışamaz hale gelecek şekilde zarar gördü ve baz istasyonlarının henüz onarılmaması nedeniyle Porto Riko’da yaşayanlar telefonları üzerinden iletişim kurmakta güçlük çekiyorlar.

Alphabet ve AT&T işbirliğiyle Porto Riko’ya internet sağlamaya çalışacak. Yerden 20 kilometre yüksekliği kadar fırtına karşı dayanıklı olarak internet sağlayabilen Project Loon, daha önce 2015 yılında benzer bir durum yaşayan Peru’da iletişim kurulmasını sağlamıştı. Şimdilik doğal afetler sonrası kesintisiz iletişim kurulması hizmeti sunan Project Loon ile ücretsiz internet sunulması hedefleniyor.

Project Loon’un nasıl çalıştığını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.