Portatif ve dokunmatik projektör Sweam ile tanışın

Sweam isimli projektör, piyasada bulunan pek çok projektöre göre farklı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Kickstarter üzerinden 600 bin dolar tutarında gelir elde etmeyi hedefleyen Sweam, kullanıcıların çantalarında rahat bir şekilde taşıyabilmesinin yanında kompakt bir gövdeyle geliyor. 4.1 inçlik dokunmatik bir ekranla gelen projektör, pratik bir şekilde kontrol edilebiliniyor.

Sweam’de donanım olarak Snapdragon 625 işlemci ve 2 GB RAM ile gelen projektör Android 7.1 işletim sistemiyle çalışırken 7.000 mAh gücündeki bataryayla 3 saat boyunca aralıksız projeksiyon gerçekleştirebiliyor. 16 GB dahili depolama ve MicroSD desteği bulunan Sweam’de 1280×720 çözünürlüklerinde görüntü oluştururken, 60 ile 100 lümen parlaklığıyla düşük ışıklı yerlerde de kullanılabiliniyor.

Kullanıcılar, Wi-Fi ve 4G destekli nano SIM kart üzerinden internete bağlanabilen Sweam’i daha kolay bir şekilde kullanabilecek. Sweam’i edinmek isteyenler, en az 600 dolarlık bağış ile 2018’in Mart ayında edinebilecek.

Sweam hakkında detaylı bilgiler içeren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.