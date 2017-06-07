PlayStation VR için Breaking Bad oyunu geliyor

Sony Pictures Television yapımı Breaking Bad, şimdi oyun dünyasına geliyor.

Dizinin yaratıcısı Vince Gillighan, PlayStation VR için oyun severleri heyecanlandıracak bir Breaking Bad deneyimi hazırlandığını söyledi. Sony’den Andrew House, Sony Pictures Television ile birlikte çalışarak yedi farklı TV dizisini sanal gerçeklik deneyimi sunmak için değerlendirdiklerini ve sonunda Breaking Bad için karar verdiklerini söyledi.

Sony Pictures Television iş birliğiyle yapılan Breaking Bad, 5 sezonun ardından 2013’te sona ermişti. Dizinin ardından aynı dizinin evreninde yer alan Better Call Saul dizisi ortaya çıktı. PlayStation VR için oluşturulacak Breaking Bad deneyiminin ne zaman geleceği ve nasıl bir görünüme sahip olacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan dizi ile aynı konuları mı yoksa Better Call Saul gibi bir yan hikayenin mi söz konusu olduğuna dair sır perdesi şimdilik aralanmadı.