PlayStation 4’ün en büyük problemi çözülüyor

Bir ay içinde çıkacak yeni sistem güncellemesi yetersiz disk sorununu ortadan kaldıracak.

Konsol üreticilerinin temkinli davranarak genel PC’lerde kullandığımız pek çok özelliğe izin vermemesi garip bir durum değil zira sistemlerin özellikleri arttıkça hackerların kopya oyunları oynatacak bir yol bulması için ihtimaller artıyor. Ancak bu beraberinde bazı problemleri de getiriyor. Bunlardan birisi de en popüler yeni nesil konsollardan PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro’daki disk yetersizliği.

PS4 piyasaya ilk sürüldüğünde 500 GB olan disk boyutu daha sonra yeni modeller ile 1 TB’a yükselmiş ve yeni PS4 Pro da 1 TB disk ile birlikte gelmekte. Eğer bu diski güncellemek isterseniz Seagate FireCuda 2 TB gibi seçenekler var ancak nihayetinde her biri 20 ila 70 GB arasında değişen oyunlar da bir süre sonra bu diski dolduracak. İşte Sony bu probleme kalıcı bir çözüm getiriyor. Bir ay civarında bir süre sonra kullanıcılara sunulacak PS4 FW 4.5 güncellemesi ile birlikte harici diskler USB üzerinden oyunları depolamak ve çalıştırmak için kullanılabilecek.

Bu şekilde dahili HDD veya SSD ile en fazla 2 TB büyüklüğe ulaşabilen PS4 depolama alanı toplamda 8 TB boyuta ulaşabilecek. Elbette bu avantajın performanslı çalışması için USB 3.0 destekleyen bir disk kullanmanız gerecek ama 2016’dan itibaren piyasaya çıkan tüm harici disklerin zaten standart olarak USB 3.0 destekliyor.

Diğer yeni özelliklerden birisi de artık dilediğiniz fotoğrafı arka plan olarak kullanabileceksiniz ve PS Butonu ile ulaşılabilen hızlı menüde bazı düzenlemeler yapılmış. Yeni güncellemenin bir aya kadar yayınlanması bekleniyor.