Pixel Cihazlar için Özel Yapay Zeka Çıkartmaları Yayınlandı

Google’ın Ekim ayında gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtılan yapay zeka çıkartmaları Pixel cihazlarına özel olmak üzere indirilmeye sunuldu.

Android 8.1 işletim sistemini kullanan Google Pixel sahipleri, film veya oyun konulu tema, kutlama balonu ve 3 boyutlu resim gibi yapay zeka çıkartmalara edinebilecek. Google, çıkartmaların Google Pixel cihazlarına özel olarak üretildiğinin altını çizerken, bu özelliğin Oreo işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonlara ne zaman geleceği konusunda net bir bilgi vermekten kaçındı.

Kullanıcıların çıkartmaları fotoğraflar ve videolarına ekleyebilmesi için cihazın kamerasını açtıktan sonra yapay zeka çıkartmaları kısmında yer alan etiket paketini seçmesinin ardından ekrana sürükleyerek bırakması yeterli olacak. Kullanıcılar seçtiği çıkartmaları yeniden boyutlandırmasıyla birlikte hareket ettirebilme ve fotoğraflarla etkileşim kurulacak.

Google tarafından üretilen çıkartmaların bir bölümü yılbaşı nedeniyle tatil hediyesi olarak ücretsiz paylaşılacak. Kısa süre içinde Pixel kullanıcılarına özel olarak daha fazla çıkartma gelecek.

Google’ın yarın vizyona girecek Star Wars: The Last Jedi filmine özel olarak geliştirdiği çıkartmalar için yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.