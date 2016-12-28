Paranın satın alabileceği en iyi PC bileşenleri

Daha fazla paranız olsa bile daha iyisini şimdilik alamazsınız. İşte o liste…

İşlemci: Intel Core i7-6950X. Amazon satış fiyatı 1.634 dolar ve Türkiye’den alırsanız üstüne 300 dolar gümrük ve kargo bedeli ödemeniz lazım. Evet, Türkiye’ye gönderiyorlar.

Anakart: Asus X99 Deluxe-II. Üzerinde U.2 ve M.2 depolama arayüzleri olan, USB 3.1 Type-C bağlantılar yer alan, Sekiz adet dört kanal DDR4 3333MHz bellekleri destekleyen ve piyasada satılan en canavar grafik kartları için tüm imkanları sunan ulvi bir anakart. Amazon satış fiyatı 400 dolar ve Türkiye’den alırsanız 94 dolar gümrük ve kargo masrafı ödemeniz gerekiyor.

Bellek: Corsair Dominator Platinum. Efsanevi görünümü ve her türlü hızaşırtma için üzerinde soğutucu bloklar ile gelen bu belleklerden 8 tanesinin bir arada satıldığı toplam 128 GB’lık kitin fiyatı 1.225 dolar. Maalesef Türkiye’ye gödnerilmiyor ama bakmak isteyenler için Amazon linki burada.

Ekran Kartı: Nvidia Titan X Pascal. 1.200 dolarlık fiyat etiketi ile bu karttan daha iyisi yok. Bu kartın çalıştıramadığı bir şey bulursanız bize haber verin.

Monitör: Bu konu tartışmaya açık. Daha pahalı modeller ve daha ucuza daha iyi olduğunu düşündüğünüz önerileriniz olabilir. Ama biz seçimimizi Acer Predator XB271HK için kullanıyoruz. 27 inç büyüklüğündeki IPS UHD (3840 x 2160) monitör NVIDIA G-Sync destekliyor ve geniş ekran formunda üzerinde 2 x 2w hoparlör, 4- USB 3.0 Portu, HDMI ve Display Port bulunuyor. Amazon fiyatı 870 dolar ve Türkiye’den satın alayım derseniz 410 dolar gümrük ve kargo ücreti ödemeniz gerekiyor.

Sabit Disk: Tamam abartmayacağız eğer 10 bin dolarınız varsa gidip 16 TB büyüklüğünde bir Samsung SSD alabilirsiniz ama bizim önerimiz sıkça yükleme isteyen işlemler için 4 TB Samsung 850 EVO (Amazon fiyatı 1.396 dolar + 255 dolar gümrük ve kargo) ve diğer depolama işlemleri için 10 TB Seagate BarraCuda Pro (Amazon fiyatı 470 dolar + 95 dolar gümrük ve kargo)

Elbette anakartımızın sunduğu imkanlardan da faydalanmak lazım bu yüzden sistemi kurmak için de M.2 PCI-e NVMe destekli 1 TB Samsung 960 Pro SSD öneriyoruz. Amazon fiyatı 630 dolar ve üstüne 120 dolar gümrük ile kargo masrafı eklemek gerekiyor.

Güç Kaynağı: Bunca bileşene enerji vermek için The Corsair AX1500i seçiyoruz. 600 Watt çıkış verebilen bu güç kaynağının Amazon fiyatı 410 dolar ve Türkiye’ye gönderim için 110 dolar gümrük bedeli ödemeniz gerekiyor.

Diğer Bileşenler: Klavye, Mouse ve Kasa için herkes kendi kişisel tercihini yapabilir. Biz hızlıca kasa için 1.200 dolarlık IN WIN D-Frame 2.0, fare olarak 59 dolarlık Logitech G502 Proteus ve klavye olarak 170 dolarlık (+47 dolar Türkiye’ye gönderim) Corsair Gaming K95 RGB Mechanical Gaming Keyboard öneriyoruz.

Şimdi dip toplam yapalım. Ama önce belirtelim ki genel olarak fiyatları mümkün olduğunca standart olması ve küresel bir e-ticaret sitesi olması nedeniyle Amazon’dan verdik. Bu ürünlerin bazıları ülkemizde satılıyor. Yani tutup yurt dışından sipariş etmenize gerek yok. Türkiye’deki fiyatları mutlaka kontrol edin. Öte yandan Amazon her gün milyonlarca kez fiyat değiştidiği için bizim verdiğimiz rakamlar değişebilir, düşebilir veya yükselebilir. Ayrıca Türkiye’ye gönderimi olan ürünler bu statüden çıkabilir veya tam tersi olabilir.

Ne diyorduk? Evet dip toplam; tam olarak 9.664 dolar tutuyor. Eğer bu ürünlerin gönderim olanlarına gümrük ve kargo masrafalarını da eklersek rakam; 11.095 dolara çıkıyor. Bu rakamın rahatlıkla Türkiye’ye gönderimi olmayan ürünlerin farkını da eklersek 12.000 dolara yaklaşacağını söyleyebiliriz. Yaklaşık 42.500 TL ediyor. Kararı size bırakıyoruz belki bu hayalinizi gerçekleştirecek imkanlarınız vardır.