Panasonic Lumix G9’u tanıttı

Panasonic, profesyonel fotoğraf makinesi kullanıcıları için Lumix G9 modelini duyurdu.

Lumix G9’un başlıca özellikleri arasında 20 Megapiksel Live MOS sensör, 0.04 saniyede netleme yapabilen süper otomatik odak ve 120 FPS elektronik vizör bulunuyor. Micro Four Thirds lenslerin kullanıldığı Lumix G9’da optik imaj sabitleme özelliği de yer alıyor.

Lumix G9 ile 60 FPS 4K kalitesinde video çekimleri yapılabiliniyor. Kamerada mevcut olan High-Res modu ile çekilen fotoğrafların çözünürlüğü 80 Megapiksele kadar artırılabiliniyor. High-Res modu ile çekilen art arda dört fotoğraf ile sensör her seferinde farklı bir yöne kaydırılarak görüntünün genişlemesini de sağlıyor.

Yeni 200mm f/2.8 Leica lensle uyumlu olarak kullanılabilen Lumix G9, 1 Ocak 2018’den itibaren 1699 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.