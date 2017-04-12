Orange Pi Prime güçlü işlemciyle geliyor

Rakiplerinden daha iyi grafik yeteneklerine sahip Orange Pi Prime, 30 dolarlık hesaplı fiyatıyla dikkat çekiyor.

Raspberry Pi piyasadaki en iyi kart bilgisayardan birisi olabilir ama rakibi Orange Pi daha geniş bir ürün yelpazesiyle beraber daha uygun bir fiyat politikası sunuyor. Geçtiğimiz yıl Raspberry Pi’nin sipariş adedi 10 milyonu geçince kart bilgisayar çeşitlerinin sayısı da hızlı artmaya başladı. Orange Pi, henüz hiç bir modelinin sevkine başlamadı zira çok genel ve güçlü ihtiyaçlara cevap verebilmek için tasarımlarını geliştirmeye çalışıyorlar.

Kart bilgisayarlar özellikle bilgisayarlara alternatif olarak kullanılabiliyor; akıllı cihazlar, robotlar ve diğer elektronik cihazlar tasarlamak ve üretmek için kullanılabiliyorlar.

Yakın zamanda piyasaya çıkan Orange Pi 2G-IoT, nesnelerin interneti amaçlı ürünler geliştirilmek amacıyla Raspberry Pi Zero W’ya benzer şekilde tasarlanan bir diğer ürün. Üzerinde bulunan 2G modem ile uzun mesafelerde veri transferleri yapmak ve bu kart bilgisayarı internet amaçlı tasarımlar için kullanmak mümkün.

Orange Pi Prime ise 30 dolarlık fiyat etiketiyle ve özellikleriyle Raspberry Pi 3’e oldukça benzerlik gösteriyor. Orange Pi Prime, Mali-450 grafik işleme birimiyle 2K video işleyerek daha iyi grafikler sunuyor.

Orange Pi kart bilgisayar modelleri, düşük maliyetli akıllı telefonlar, tabletler ve video alıcı kutuları için ARM işlemcileri üreten bir işlemci üreticisi olan Allwinner tarafından destekleniyor. Orange Pi Prime modelinde, dört adet 64-bit Cortex-A53 çekirdeği olan Allwinner’in H5 işlemcisi kullanılıyor. Orange Pi Prime üzerinde ayrıca 2 GB RAM, Bluetooth, Wi-Fi, 3 USB girişi, HDMI girişi ve kızılötesi alıcı da bulunuyor. Aynı zamanda Gigabit Ethernet girişi ve geliştirici mini bilgisayarlarında bulunan diğer ortak eklenti girişleri de yer alıyor.

Orange Pi Prime Android, Ubuntu ve Debian işletim sistemleriyle uyumlu çalışabiliyor. Aliexpress websayfasında bu modelin Linux temelli Raspberry OS olan Raspberry Pi OS ile de uyumlu olarak çalışacağı belirtiliyor.

Uzun lafın kısası 20 sene önce binlerce dolara satın alabildiğiniz bilgisayarları bu gün tek bir kart üzerinde 30 dolara satın alabilir hale geldik. Bu cihazlar sadece ucuz birer oyuncak değil aynı zamanda mühendislik eğitimi açısından da büyük önem taşıyor.