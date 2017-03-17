Opera, reklam engellemeyi varsayılan bir özellik olarak görüyor

Şirket, daha hızlı tarayıcı deneyimi için bunun gerekli olduğunu düşünüyor.

Opera kullanıcılarının üçte ikisi reklam engelleme özelliğini kullanmıyor. Tarayıcı gelştiricisine göre bu özellik varsayılan özellikler arasında bulundurulabilir. Geçtiğimiz yıl Opera, diğer tarayıcıların kullandığı eklentilere güvenmek yerine reklamları engelleyecek bir tarayıcıyı test ettiklerini açıklamıştı. Bu versiyon geçtiğimiz yılın Mayıs ayında genel kullanıma açıldı ancak bu özelliği sadece bir azınlık aktif hale getirerek kullandı.

Opera yine de web sayfalarının açılma süresini yavaşlatan reklamları engelleyerek daha hızlı bir deneyim sunmaya devam etti. Şirket, Çarşamba günü yaptığı açıklamada yabancı reklam engelleme hizmetini bu yıl daha iyi hale getireceklerini, bunun ilk adımlarını da İlkbahar’da atacaklarını açıkladı. Daha hızlı ve daha kullanıcı dostu bir tarayıcı deneyimi için kullanıcılarına takipte kalmalarını tavsiye etti.

Opera, tarayıcılarının Chrome ve Edge gibi tarayıcılarından daha hızlı olduğuna inandıklarını da söyledi. Opera’nın mevcut tarayıcısında reklamlı ve reklamsız bir hız testi eklentisi de bulunuyor. Http Archive’a göre web performans data arşivinde ortalama bir websayfası büyüklüğü 2010’da 702 KB iken 2016’da 2.232 KB’a yükseldi.

Opera, son olarak reklam engellemeyi sürdürmeyi planladıklarını ve bu problem çözülene kadar da bunu sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.