OnePlus 5’in özellikleri belli oldu

Snapdragon 835 işlemcisi ve daha ince bir tasarıma hazır olun.

Android’li amiral gemilerinin piyasaya çıktığı ilkbahar mevsiminde LG G6, HTC U Ultra ve Galaxy S8‘in tanıtılmasıyla yüksek kaliteli, yüksek fiyatlı telefonlar oldukça kalabalıklaşıyor. Rekabetin büyümesi için yeni bir rakip eklenmesiyle çekişme daha da büyüyecek gibi görünüyor.

PCPop’a göre OnePlus 5, yüksek performans sunan bir orta segment akıllı telefon olacak. OnePlus, telefonlarında kullandığı işlemcileriyle her zaman en ileri seviyede teknolojiyi sunmayı hedefliyor.

3T modelinde Snapdragon 821 ile orta seviye bir güncelleme getiriyor. Bu yüzden bir sonraki telefonunda 835 kullanılması çok sürpriz edici bir durum değil. Buna ek olarak OnePlus 5’te geçtiğimiz yıl 6 GB RAM kullanılması ve Galaxy S8+’ın Asya’ya özel modelinde 6 GB RAM kullanılmasının ardından bu sene hedefte 8 GB RAM kullanılması var.

OnePlus 5 tasarım olarak 5.5 inç büyüklüğündeki çerçevesiz ekran, 1440×2560 çözünürlükle gelecek. Çift arka kamera ve parmak izi sensörü içerecek OnePlus 5, 3000 mAh gücündeki bataryadan güç alacak. OnePlus 3T ile kıyaslandığında 400 mAh daha düşük bir bataryası bulunduğu gözden kaçmıyor.

OnePlus 5, 2017’nin ikinci yarısında 500 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.