OneDrive’a Dosya Geri Yükleme Özelliği Geliyor

Microsoft, OneDrive kullanıcılarının merakla beklediği dosya geri yükleme özelliğini kısa süre içinde getirecek.

OneDrive’da yöneticilik görevinde bulunan Stephen L. Rose, San Diego’da gerçekleşen SharePoint Saturday isimli etkinlikte katılalara yeni özelliği paylaştı. Bu özelliğin bütün kullanıcılar için mi yoksa yalnızca kurumsal kullanıcılar için geleceği belirsizliğini koruyor. Bu özelliğin hasar görmüş veya önceki sürüme ihtiyaç duyulan dosyalar için oldukça fonksiyonel olacağını gözden kaçırmamak gerekiyor.

Geri yüklemeyi istenilen dosyayı sürüm ayrımı yapmadan gerçekleştirilmesi da önem taşıyor. Ayrıca veri kayıplarının da önüne geçilmesini de sağlayacak olan bu özelliğin ransomware saldırıları için de ayrıca koruma sağlayacağı düşünülüyor. Bu özelliğin OneDrive kullanıcıları için Ocak ayının sonunda gelmesi bekleniyor.