Olympus, OM-D E-M10 Mark 3’ü tanıttı

Olympus, fotoğrafçılığa yeni başlayanlar için üretilen aynasız kameranın yeni sürümünü tanıttı.

Olympus’un değiştirilebilir lensli kamera serisi OM-D E-M10’un en yeni sürümü Mark 3 ile Mark 2 arasında evrimsel değişiklikler yer alıyor. Bu değişiklikler arasında en göze çarpanları ise TruePic VIII görüntü işlemcisi ve 4K video çekim desteği eklenmesi olarak görünüyor. Seyahat edenler için güzel bir alternatif olan OM-D E-M10 Mark 3, kolay kullanım ve sezgisel kontrölleri aracılığıyla amatör fotoğrafçılar için güzel bir opsiyon olabilir.

OM-D E-M10 Mark 3’ün kamerası Micro Four-Thirds olması sebebiyle Olympus, Panasonic ve diğer kamera üreticilerinin aynı formatta ürettiği lensler ile uyumlu olarak çalışır. OM-D E-M10 Mark 2 ile gelmeye başlayan 4K desteği Mark 3 modeli ile devam ediyor. Kamerada bulunan OIS desteği ile çekilen videolarda herhangi bir bulanıklık veya titreme bulunmayacak.

OM-D E-M10 Mark 3’te bulunan daihli elektrnik vizör, 3inç dokunmatik ekran, akıllı telefonlarla kontrol ve paylaşım özelliği bulunduran Wi-Fi ve metal kontrol halkalarıyla çekim esnasında ihtiyaç duyulan her şeyi karşılayacak. Mark 2’de bulunan iAuto isimli özellik, Mark 3’te düşük ışıkta daha kaliteli çekimler verecek şekilde güncelleniyor.

Daha önceki modellere kıyasla daha büyük bir kabza ile gelen Mark 3, daha rahat bir tutuş sunuyor. Bu ayın ortalarında yalnızca gövde ve lens paketi seçenekleriyle satışa sunulacak olan OM-D E-M10 Mark 3’ün yalnızca gövdesi 630 pound, Olympus M.Zuiko Digital 14-42mm lens ile 650 pound ve M.Zuiko Digital 14-42 pancake lensi ile 700 pound’a kadar yükseliyor.