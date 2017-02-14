Olimpiyat madalyaları eski telefonlardan üretilebilir

Madalyonlar eski telefonlardan geri dönüştürülecek altın, gümüş ve bronz ile üretilebilir.

Japonya’da gerçekleştirilecek Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik müsabakaları için eski akıllı telefonların ve diğer taşınabilir aygıtların toplanarak geri dönüştürülmesi planlanıyor.

Proje, Perşembe günü Tokyo Metropolitan Hükümeti tarafından, 2 milyon adet kullanılmış cihazın geri dönüşümü hedeflenerek başlatılacak.

Akıllı telefon gibi cihazlar, işlemciler ve devre kartları az miktarda değerli metaller içerirler. Bu miktarlar gerçekten çok düşüktür ancak geri dönüşüm masraflarını karşılamaya yetecek kadar değerlidirler.

Akıllı telefonlarda ortalama 0,048 gram altın, 0,26 gram gümüş ve 12,7 gram bronz bulunur. 2020 olimpiyatlarında sporculara dağıtalacak yaklaşık 5.000 madalya üretmek için, organizatörlerin 10 kilogram altın, 1.230 kilogram gümüş ve 736 kilogram bronz biriktirmesi gerekiyor. (Altın miktarı çok daha azdır, çünkü bu madalyonlar sadece altınla kaplanır, tümüyle altından üretilmezler.)

Kampanya, vatandaşların kullanılmış akıllı telefonları, dijital kameraları, video kameraları, mp3 çalarları, taşınabilir oyun cihazlarını, uzaktan kumandaları, elektronik hesap makinelerini, GPS ünitelerini ve AC güç adaptörlerini toplamayı amaçlıyor.

Proje Metropolitan Hükümet binasındaki tek bir toplama noktasıyla ufak ölçüde başlayacak ve saha sonra cep telefonu operatörü NTT DoCoMo’nun 2.400 mağazasında uygulamaya konularak ulusal çapta büyütülecek.